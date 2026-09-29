TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Das Papier von TRATON legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 35,18 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'049 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die TRATON-Aktie bis auf 35,32 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,32 EUR. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 32'932 Aktien.

Am 03.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 17,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 25,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,31 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 0,930 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte TRATON am 23.07.2026. TRATON hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.77 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11.30 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von TRATON.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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