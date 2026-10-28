TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 32,72 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'455 Punkten tendiert. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,76 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,50 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 134'379 Stück gehandelt.

Am 03.08.2026 markierte das Papier bei 41,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 26,47 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2025 bei 26,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,930 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,31 EUR belaufen. TRATON gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte TRATON am 09.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,01 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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