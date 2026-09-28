TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.09.2026 16:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Montagnachmittag im Plus
Die Aktie von TRATON gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 35,48 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'183 Punkten liegt. Die TRATON-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,28 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 97'409 Stück gehandelt.
Am 03.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 41,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 25,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,31 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 0,930 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 11.77 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.30 Mrd. EUR umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 28.10.2027 wird TRATON schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 3 Jahren verdient
TRATON-Aktie mit Gewinnen: MAN-Partner stärken Service-Netz mit 400 Mio Euro zusätzlich
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu TRATON
|
16:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:29
|TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Montagvormittag in Grün (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
15.09.26
|MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.09.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu TRATON
|10:36
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:36
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|08.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|10:36
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt schlussendlich zu -- DAX schliesslich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.