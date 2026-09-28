TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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28.09.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TRATON. Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 35,04 EUR abwärts.
Die TRATON-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 35,04 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'900 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die TRATON-Aktie bis auf 34,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 26'315 TRATON-Aktien umgesetzt.
Am 03.08.2026 markierte das Papier bei 41,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,78 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,43 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass TRATON-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TRATON 0,930 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.77 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
TRATON dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. TRATON dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,85 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
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