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28.08.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: TRATON verzeichnet am Vormittag Verluste

TRATON Aktie News: TRATON verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Aktie von TRATON gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 38,26 EUR abwärts.

TRATON
35.31 CHF -1.23%
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Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 38,26 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 33'083 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der TRATON-Aktie ging bis auf 37,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 13'293 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 7,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,78 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Mit Abgaben von 32,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,30 EUR, nach 0,930 EUR im Jahr 2025. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent auf 11.77 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von TRATON.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,86 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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