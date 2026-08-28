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28.08.2026 16:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag schwächer

TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TRATON. Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 38,04 EUR.

TRATON
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Der TRATON-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 38,04 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'995 Punkten steht. Im Tief verlor die TRATON-Aktie bis auf 37,26 EUR. Bei 37,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 54'080 TRATON-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,78 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. TRATON gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,42 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.77 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TRATON einen Umsatz von 11.30 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. TRATON dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 4,86 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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