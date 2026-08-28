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28.08.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Mittag billiger

TRATON Aktie News: TRATON am Mittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 38,10 EUR nach.

TRATON
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Der TRATON-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 38,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 33'116 Punkten liegt. Bei 37,26 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34'912 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 41,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,34 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem TRATON seine Aktionäre 2025 mit 0,930 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.77 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11.30 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

TRATON dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,86 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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