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27.11.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TRATON. Das Papier von TRATON legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 33,72 EUR.
Um 09:28 Uhr wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 33,72 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 29'582 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die TRATON-Aktie bei 33,76 EUR. Bei 33,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 2'792 TRATON-Aktien den Besitzer.
Am 03.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 22,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 27,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,08 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 0,930 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 11.33 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.42 Mrd. EUR umgesetzt.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2026 5,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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