Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 33,98 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 29'677 Punkten steht. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,98 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 33'330 TRATON-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,38 EUR) erklomm das Papier am 03.08.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TRATON-Aktie derzeit noch 21,78 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 27,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,72 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass TRATON-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TRATON 0,930 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 28.10.2026. In Sachen EPS wurden 3,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 0,65 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 5,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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