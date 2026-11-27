Das Papier von TRATON konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 33,82 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'652 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TRATON-Aktie bisher bei 33,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'059 TRATON-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,38 EUR) erklomm das Papier am 03.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 27,96 EUR. Mit Abgaben von 17,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,930 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,33 EUR je TRATON-Aktie. Am 28.10.2026 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat TRATON mit einem Umsatz von insgesamt 11.33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,74 Prozent gesteigert.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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