TRATON Aktie News: TRATON wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Um 16:28 Uhr ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 32,68 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'428 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die TRATON-Aktie bei 32,44 EUR. Bei 32,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 50'487 TRATON-Aktien den Besitzer.

Bei 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,14 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 20,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,930 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,31 EUR. TRATON liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.77 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TRATON einen Umsatz von 11.30 Mrd. EUR eingefahren.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,01 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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