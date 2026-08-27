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27.08.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von TRATON

TRATON Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von TRATON

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TRATON. Zuletzt ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 38,36 EUR.

TRATON
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Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 38,36 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'634 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte TRATON-Aktie bei 38,22 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'075 TRATON-Aktien umgesetzt.

Bei 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 7,87 Prozent wieder erreichen. Bei 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,79 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

TRATON-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,30 EUR belaufen. TRATON liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 11.77 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,86 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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