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27.08.2026 16:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TRATON. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 38,18 EUR.

TRATON
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Die TRATON-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 38,18 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'760 Punkten liegt. Die TRATON-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,14 EUR nach. Bei 38,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66'682 TRATON-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 7,73 Prozent niedriger. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Mit Abgaben von 32,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 0,930 EUR je Wertpapier. Am 23.07.2026 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat TRATON im vergangenen Quartal 11.77 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRATON 11.30 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,86 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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