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27.08.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagmittag gesucht

TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagmittag gesucht

Die Aktie von TRATON zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von TRATON legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 38,50 EUR.

TRATON
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Um 12:28 Uhr stieg die TRATON-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 38,50 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'813 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die TRATON-Aktie bei 38,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32'432 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 7,48 Prozent zulegen. Bei 25,78 EUR fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,04 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für TRATON-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,30 EUR ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 äusserte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.77 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11.30 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die TRATON-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von TRATON.

Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,86 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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