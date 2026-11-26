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26.11.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TRATON. Zuletzt ging es für das TRATON-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 33,12 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere um 12:28 Uhr 3,6 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'207 Punkten liegt. Der Kurs der TRATON-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,14 EUR zu. Bei 32,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 16'213 TRATON-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,38 EUR) erklomm das Papier am 03.08.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TRATON-Aktie derzeit noch 24,94 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,58 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,930 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,33 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 28.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2026 5,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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