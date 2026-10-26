TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag höher

Das Papier von TRATON legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 32,88 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'973 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die TRATON-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,96 EUR. Bei 32,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 2'779 TRATON-Aktien umgesetzt.

Bei 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,85 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,31 EUR. TRATON liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRATON noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.77 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2026 5,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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