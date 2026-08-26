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TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

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26.08.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von TRATON

TRATON Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von TRATON

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 37,80 EUR.

TRATON
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Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 37,80 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'296 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die TRATON-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,78 EUR aus. Bei 37,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 2'869 TRATON-Aktien gehandelt.

Am 03.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 41,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 8,65 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (25,78 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TRATON-Aktie 31,80 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 0,930 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 23.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat TRATON mit einem Umsatz von insgesamt 11.77 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,12 Prozent gesteigert.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von TRATON.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,86 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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