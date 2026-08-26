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TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

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26.08.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: Anleger greifen bei TRATON am Mittwochmittag zu

TRATON Aktie News: Anleger greifen bei TRATON am Mittwochmittag zu

Die Aktie von TRATON zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von TRATON konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 38,32 EUR.

TRATON
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 38,32 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'476 Punkten steht. Der Kurs der TRATON-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,32 EUR zu. Bei 37,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 17'335 TRATON-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 7,99 Prozent wieder erreichen. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 25,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,72 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 0,930 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 23.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,42 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 11.77 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von TRATON wird am 28.10.2026 gerechnet. Am 28.10.2027 wird TRATON schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,86 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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