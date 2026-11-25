Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von TRATON zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 32,28 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 28'847 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die TRATON-Aktie bei 32,32 EUR. Bei 31,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4'277 TRATON-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TRATON-Aktie derzeit noch 28,19 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,96 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TRATON-Aktie 13,38 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass TRATON-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TRATON 0,930 EUR aus. Am 28.10.2026 lud TRATON zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS belief sich auf 3,34 EUR gegenüber 0,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,58 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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