TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Das Papier von TRATON konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 35,06 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'998 Punkten liegt. Bei 35,46 EUR erreichte die TRATON-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'222 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 18,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 26,47 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass TRATON-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TRATON 0,930 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 23.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 11.77 Mrd. EUR gegenüber 11.30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,84 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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