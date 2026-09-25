TRATON Aktie News: TRATON am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 35,16 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'977 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die TRATON-Aktie bis auf 35,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9'486 TRATON-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 17,69 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 36,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,31 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TRATON am 23.07.2026. TRATON hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 11.77 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die TRATON-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 4,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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