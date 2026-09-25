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25.09.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TRATON. Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 35,14 EUR.

TRATON
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Um 12:28 Uhr ging es für das TRATON-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 35,14 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'083 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die TRATON-Aktie bis auf 35,46 EUR. Bei 35,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 5'583 TRATON-Aktien umgesetzt.

Bei 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 15,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,78 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

TRATON-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,31 EUR belaufen. TRATON liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,42 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,12 Prozent auf 11.77 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,84 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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