TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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25.08.2026 16:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 37,92 EUR.
Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 37,92 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'280 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die TRATON-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 66'582 TRATON-Aktien den Besitzer.
Am 03.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 41,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,12 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,78 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TRATON-Aktie derzeit noch 32,01 Prozent Luft nach unten.
Nachdem TRATON seine Aktionäre 2025 mit 0,930 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat TRATON 11.77 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,86 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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