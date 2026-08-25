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25.08.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: TRATON steigt am Dienstagmittag

TRATON Aktie News: TRATON steigt am Dienstagmittag

Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von TRATON legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 38,06 EUR.

TRATON
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Die TRATON-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 38,06 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'380 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die TRATON-Aktie bei 38,08 EUR. Bei 37,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41'034 TRATON-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 25,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 32,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem TRATON seine Aktionäre 2025 mit 0,930 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.77 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 vorlegen. Am 28.10.2027 wird TRATON schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,86 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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