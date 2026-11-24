Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 32,16 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 28'912 Punkten notiert. Der Kurs der TRATON-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,16 EUR nach. Bei 33,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 29'935 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 27,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,06 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,930 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,33 EUR belaufen. Am 28.10.2026 lud TRATON zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent auf 11.33 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 5,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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