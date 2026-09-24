TRATON Aktie News: TRATON wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 34,98 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'018 Punkten liegt. Bei 34,98 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 35,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 3'579 TRATON-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. 18,30 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 26,30 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,930 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,31 EUR belaufen. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,42 EUR. Im letzten Jahr hatte TRATON einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.77 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

TRATON dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 4,84 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 3 Jahren verdient

TRATON-Aktie mit Gewinnen: MAN-Partner stärken Service-Netz mit 400 Mio Euro zusätzlich