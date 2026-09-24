TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.09.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: TRATON wird am Vormittag ausgebremst
Die Aktie von TRATON gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 34,98 EUR abwärts.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 34,98 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'018 Punkten liegt. Bei 34,98 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 35,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 3'579 TRATON-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. 18,30 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 26,30 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,930 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,31 EUR belaufen. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,42 EUR. Im letzten Jahr hatte TRATON einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.77 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
TRATON dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 4,84 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 3 Jahren verdient
TRATON-Aktie mit Gewinnen: MAN-Partner stärken Service-Netz mit 400 Mio Euro zusätzlich
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu TRATON
|
12:29
|TRATON Aktie News: TRATON verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|TRATON Aktie News: TRATON wird am Vormittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
23.09.26
|TRATON Aktie News: TRATON fällt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
15.09.26
|MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.09.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
08.09.26
|MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu TRATON
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|08.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während das deutsche Barometer nachgibt. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.