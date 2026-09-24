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24.09.2026 16:29:00

TRATON Aktie News: TRATON verliert am Nachmittag

TRATON Aktie News: TRATON verliert am Nachmittag

Die Aktie von TRATON gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 35,30 EUR.

TRATON
32.92 CHF -1.08%
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Die TRATON-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 35,30 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'008 Punkten liegt. Im Tief verlor die TRATON-Aktie bis auf 34,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 46'791 Stück.

Bei 41,38 EUR markierte der Titel am 03.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 14,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Abschläge von 26,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,31 EUR, nach 0,930 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.77 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von TRATON wird am 28.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte TRATON die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,84 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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