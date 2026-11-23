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23.11.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: TRATON präsentiert sich am Montagvormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von TRATON. Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 32,58 EUR.
Um 09:28 Uhr stieg die TRATON-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 32,58 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 28'822 Punkten steht. Kurzfristig markierte die TRATON-Aktie bei 32,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 32,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 6'505 TRATON-Aktien den Besitzer.
Am 03.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 41,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 16,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem TRATON seine Aktionäre 2025 mit 0,930 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR je Aktie ausschütten. Am 28.10.2026 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,65 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat TRATON im vergangenen Quartal 11.33 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRATON 10.42 Mrd. EUR umsetzen können.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,58 EUR je TRATON-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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