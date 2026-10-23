TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag Verlust reich

Die TRATON-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 32,90 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'036 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die TRATON-Aktie bis auf 32,80 EUR. Bei 33,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2'476 TRATON-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.08.2026 auf bis zu 41,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,78 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 26,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,930 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,31 EUR belaufen. Am 23.07.2026 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie verdient. TRATON hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.77 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Am 28.10.2027 wird TRATON schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,02 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: TRATON informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TRATON-Aktie mit Plus: US-Geschäft treibt den Absatz an - Nutzfahrzeuggeschäft gewinnt an Fahrt