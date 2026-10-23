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23.10.2026 16:29:00

TRATON Aktie News: TRATON verzeichnet am Nachmittag Verluste

TRATON Aktie News: TRATON verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von TRATON gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 32,54 EUR.

TRATON
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Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 32,54 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'851 Punkten steht. Die TRATON-Aktie sank bis auf 32,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 88'652 TRATON-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,38 EUR) erklomm das Papier am 03.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 21,36 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 26,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für TRATON-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,31 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.77 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die TRATON-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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