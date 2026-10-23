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23.10.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: TRATON büsst am Freitagmittag ein
Die Aktie von TRATON gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 32,80 EUR abwärts.
Um 12:28 Uhr fiel die TRATON-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 32,80 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'978 Punkten realisiert. Der Kurs der TRATON-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,30 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 17'319 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Mit einem Zuwachs von 26,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2025 bei 26,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,31 EUR, nach 0,930 EUR im Jahr 2025. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat TRATON mit einem Umsatz von insgesamt 11.77 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,12 Prozent gesteigert.
Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,02 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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