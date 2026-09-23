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TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

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23.09.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Verlusten

TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von TRATON gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der TRATON-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 35,56 EUR.

TRATON
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Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 35,56 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'411 Punkten steht. In der Spitze fiel die TRATON-Aktie bis auf 35,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21'758 TRATON-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 14,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Abschläge von 27,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass TRATON-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TRATON 0,930 EUR aus. Am 23.07.2026 lud TRATON zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.30 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.77 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte TRATON die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,86 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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