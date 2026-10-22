TRATON Aktie News: TRATON verbilligt sich am Vormittag

Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 33,28 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'229 Punkten realisiert. Die TRATON-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,24 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 10'404 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 41,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,34 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 21,88 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,31 EUR, nach 0,930 EUR im Jahr 2025. TRATON gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRATON noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. TRATON hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.77 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von TRATON.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,02 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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