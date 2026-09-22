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22.09.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit Verlusten

TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 35,96 EUR ab.

TRATON
34.14 CHF 0.70%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 35,96 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'254 Punkten liegt. In der Spitze büsste die TRATON-Aktie bis auf 35,94 EUR ein. Mit einem Wert von 36,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3'019 TRATON-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 15,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,78 EUR am 18.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,930 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,31 EUR. TRATON liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. TRATON hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.77 Mrd. EUR – ein Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. TRATON dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,86 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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