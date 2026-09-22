TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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22.09.2026 16:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 36,28 EUR.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 36,28 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'628 Punkten notiert. Die TRATON-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,58 EUR. Mit einem Wert von 36,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 66'996 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,06 Prozent. Bei 25,78 EUR fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,31 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TRATON am 23.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 11.77 Mrd. EUR gegenüber 11.30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die TRATON-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2026 4,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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