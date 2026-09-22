TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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22.09.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Mittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TRATON. Zuletzt wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 36,42 EUR nach oben.
Um 12:28 Uhr ging es für das TRATON-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 36,42 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'724 Punkten steht. In der Spitze legte die TRATON-Aktie bis auf 36,50 EUR zu. Bei 36,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21'410 TRATON-Aktien.
Bei 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 13,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TRATON-Aktie derzeit noch 29,21 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,31 EUR aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. TRATON hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.77 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,86 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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