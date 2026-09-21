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21.09.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: TRATON gibt am Montagvormittag nach

TRATON Aktie News: TRATON gibt am Montagvormittag nach

Die Aktie von TRATON gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 35,98 EUR nach.

TRATON
33.65 CHF -1.39%
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Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 35,98 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'137 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte TRATON-Aktie bei 35,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2'160 TRATON-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,78 EUR am 18.10.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 39,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,31 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 23.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.77 Mrd. EUR – ein Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 4,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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