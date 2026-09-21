TRATON Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von TRATON

Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,4 Prozent auf 35,66 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'186 Punkten liegt. In der Spitze fiel die TRATON-Aktie bis auf 35,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,60 EUR. Zuletzt wechselten 37'539 TRATON-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 13,82 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 27,71 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,31 EUR. Am 23.07.2026 lud TRATON zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.77 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte TRATON die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 4,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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