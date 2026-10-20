TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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20.10.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Vormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TRATON. Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 33,68 EUR abwärts.
Um 09:28 Uhr ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 33,68 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'289 Punkten liegt. Die TRATON-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,68 EUR ab. Bei 33,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'973 TRATON-Aktien.
Am 03.08.2026 markierte das Papier bei 41,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,86 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 25,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,31 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 0,930 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11.77 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 11.30 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 5,02 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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