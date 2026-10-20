TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr fiel die TRATON-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 33,56 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'287 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der TRATON-Aktie ging bis auf 33,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,74 EUR. Zuletzt wechselten 113'429 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR an. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 18,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,82 Prozent.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,930 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,31 EUR aus. TRATON liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat TRATON 11.77 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von TRATON rechnen Experten am 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 5,02 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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