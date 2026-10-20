TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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20.10.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von TRATON
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 33,52 EUR abwärts.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 33,52 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'072 Punkten notiert. Die TRATON-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,42 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42'214 TRATON-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 23,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 25,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem TRATON seine Aktionäre 2025 mit 0,930 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,31 EUR je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 11.77 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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