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20.08.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag fester

TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag fester

Die Aktie von TRATON zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 37,00 EUR zu.

TRATON
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Das Papier von TRATON legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 37,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'880 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die TRATON-Aktie bis auf 37,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'276 TRATON-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 11,84 Prozent zulegen. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 30,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,30 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TRATON am 23.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat TRATON mit einem Umsatz von insgesamt 11.77 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,12 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Am 28.10.2027 wird TRATON schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,86 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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