TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Mittag

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 37,14 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'839 Punkten notiert. Bei 37,14 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 37,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8'908 TRATON-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 11,42 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,78 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 44,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für TRATON-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,30 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TRATON am 23.07.2026. Das EPS lag bei 1,42 EUR. Im letzten Jahr hatte TRATON einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

TRATON dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. TRATON dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2026 4,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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