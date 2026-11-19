Das Papier von TRATON konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 33,58 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'084 Punkten tendiert. Bei 33,72 EUR erreichte die TRATON-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 33,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 4'629 TRATON-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.08.2026 auf bis zu 41,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 23,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 27,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,52 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,930 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,33 EUR. TRATON gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,34 EUR gegenüber 0,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 11.33 Mrd. EUR gegenüber 10.42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von TRATON wird am 09.03.2027 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,58 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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