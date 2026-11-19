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19.11.2026 16:29:00
TRATON Aktie News: TRATON legt am Donnerstagnachmittag zu
Die Aktie von TRATON gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TRATON-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 33,84 EUR.
Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 33,84 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'752 Punkten tendiert. Der Kurs der TRATON-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,02 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 58'653 TRATON-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 41,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 27,36 EUR. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 23,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,930 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,33 EUR. TRATON liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,74 Prozent auf 11.33 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte TRATON am 09.03.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,58 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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