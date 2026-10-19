TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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19.10.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von TRATON
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 33,78 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 33,78 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'476 Punkten realisiert. Bei 33,78 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'351 TRATON-Aktien umgesetzt.
Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,31 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TRATON am 23.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.77 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11.30 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,01 EUR je TRATON-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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