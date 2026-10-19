TRATON Aktie News: TRATON verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Die TRATON-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 34,02 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 30'355 Punkten steht. In der Spitze legte die TRATON-Aktie bis auf 34,22 EUR zu. Die TRATON-Aktie sank bis auf 33,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 95'432 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 21,63 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Mit einem Kursverlust von 24,22 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,31 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 0,930 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte TRATON am 23.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

TRATON dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2026 5,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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