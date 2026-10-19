TRATON Aktie News: TRATON am Montagmittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 34,08 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'521 Punkten tendiert. Bei 34,22 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25'676 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 21,42 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (25,78 EUR). Abschläge von 24,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

TRATON-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,31 EUR belaufen. TRATON liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.77 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können TRATON-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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