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19.08.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Vormittag an Fahrt

TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 36,86 EUR.

TRATON
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Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 36,86 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'798 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die TRATON-Aktie sogar auf 36,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'587 TRATON-Aktien.

Am 03.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR. Gewinne von 12,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 30,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,930 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TRATON am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent auf 11.77 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 28.10.2027 wird TRATON schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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