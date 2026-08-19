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19.08.2026 16:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 36,94 EUR.

TRATON
34.46 CHF 0.42%
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Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 36,94 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'843 Punkten liegt. Bei 37,24 EUR erreichte die TRATON-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33'445 TRATON-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 12,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 43,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,930 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 23.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,42 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 11.77 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,86 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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